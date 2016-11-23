Лига чемпионов: после первого тайма "Динамо" играет с "Наполи" вничью

В среду, 23 ноября, в Италии в рамках группового этапа Лиги чемпионов местный "Наполи" играет с киевским "Динамо". После первого тайма счет 0:0.

Отметим, что первый тайм запомнился вязкой игрой с минимумом моментов у ворот обеих команд.

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Гамшик, Гулям, Диавара, Зелински, Инсинье, Кальехон, Кулибали, Мертенс, Хисай.

Запасные: Аллан, Габбиадини М., Джаккерини Э., Жоржиньо, Рафаэль (В), Кирикеш В., Маджио К.

"Динамо": Рудько, Беседин, Вида, Макаренко, Гармаш, Морозюк, Рыбалка, Сидорчук, Хачериди, Цыганков, Ярмоленко.

Запасные: Ориховский, Антуньеш В., Буяльский В., Гонсалес Д., Корзун Н., Мораес Ж., Шовковский А. (В).

Напомним, ранее букмекеры заявили, что в сегодняшнем выездном матче Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" киевское "Динамо" является аутсайдером.