Супердерби. Сегодня в Киеве сразятся "Динамо" и "Шахтер"

В понедельник, 12 декабря, в Киеве пройдет матч 18 тура украинской Премьер-лиги, супердерби киевское "Динамо" — донецкий "Шахтер".

Об этом пишет Укринформ.

По данным football.ua, игра состоится на НСК "Олимпийский", начало запланировано в 19:00, следить за ней будет арбитр из Хмельницкого Анатолий Жабченко.

"Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав после 17-ти туров 47 очков. Идущее следом "Динамо" отстает на 10 очков", — отметили журналисты.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш — Рыбалка — Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес — Мораес.

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко, Бернард — Феррейра.

Травмированные: Шовковский, Данило Силва, Федорчук (все — "Динамо").

Напомним, в начале декабря в рамках 17-го тура нашей Премьер-лиги "Динамо" вничью сыграло с полтавской "Ворсклой" — 2:2, а "Шахтер" победили "Сталь" из Каменского со счетом 2:0.

Фото: twitter.com/FCShakhtar