Названа дата следующего боя Ломаченко

Поединки пройдут в новом MGM National Harbor в Мэриленде, 15 апреля.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко в следующий раз выйдет на ринг 15 апреля.
Об этом сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль, сообщает 112 Украина.
"Арум сказал, что у него запланировано 15 апреля на НВО: Ломаченко — главное событие вечера, а Гвоздик выступит в андеркарте. Возможно, поединки пройдут в новом MGM National Harbor в Мэриленде", — написал в Твиттере Рафаэль.
Об этом идет речь и на странице самого Ломаченко Вконтакте.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес готов к объединительному бою с Ломаченко, если "будет интересное предложение"
Напомним, американское издание признало украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира.