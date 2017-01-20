Полузащитник сборной Швеции отказался от перехода в "Динамо" — СМИ

Полузащитник итальянского "Палермо" Оскар Хильемарк отказался от предложения киевского "Динамо".

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Игрок мотивировал отказ своим нежеланием переезжать в Украину. Кроме того, по данным итальянского репортера, в скором времени Хильемарк перейдет на правах аренды в римскую "Рому".

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может пополниться полузащитником "Эльфсборга" и сборной Швеции Виктором Клаэссоном.