Ради боя Джошуа — Кличко мэр Лондона согласился увеличить вместимость легендарного "Уэмбли"

В связи с невероятным ажиотажем вокруг предстоящего боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко мэра Лондона Садик Хан дал добро на увеличение посещаемости стадиона "Уэмбли" до 90 тысяч мест.

Об этом идет речь в сообщении Братства Кличко.

Огрганизаторы боя Джошуа — Кличко все-таки убедили мэра Лондона в необходимости увеличить вместимость главного стадиона Великобритании на этот поединок. Число зрительских мест увеличат на 10 тысяч и это будет самая большая зрительская аудитория в послевоенной истории британского бокса: последний раз 90 000 зрителей собирались на поединок Лена Харви с Джоком Макэвоем в 1939 году.

"Я не могу дождаться боя года в Лондоне, и это фантастика, что именно на "Уэмбли" будет установлен послевоенный рекорд посещаемости, — отметил Садик Хан в интервью британской "Стандард". — Благодарен нашим партнерам, которые, как и я, признали важность боя, прониклись этой эпической разборкой лучших бойцов в супертяжелом весе и сделали все, чтобы поединок прошел на высоком уровне. Думаю, что этот бой станет только начало организации нашим городом еще более значимых поединков в будущем".

Новая, уже третья по счету партия билетов — на появившиеся 10 00 мест, по данным СМИ, поступит в продажу 1-го февраля. Стоимость билетов составит 40, 60 и 80 фунтов. Желающим приобрести "тикеты" надо быть максимально быстрыми и активными: исходя из предыдущего опыта, время продажи вряд ли составит больше часа.

Напомним, ранее тренер Кличко пообещал нокаут в бою с Джошуа.