Лига Европы. Провал "Шахтера", печаль Луческу и триумф "Лиона"

24 февраля 2017, 08:56

Экс-игрок "Днепра" Джулиано не смог спасти "Зенит" от вылета из ЛЕ.

Мирча Луческу

В четверг, 23 февраля, были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по результатам которых определились участники 1/8 второго по значимости турнира Старого Света.

Особо отметим матч в Санкт-Петербурге, где возглавляемый экс-тренером донецкого "Шахтера" Мирчей Луческу "Зенит" уступил по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту". На поле блистал экс-игрок "Днепра" Джулиано, который дублем и голевой передачей Дзюбе обеспечивал счет 3:0, так необходимый питерцам. Но на последней минуте Телин головой поразил ворота Лодыгина и вывел "Андерлехт" в 1/8 финала за счет гостевого мяча.

Джулиано не смог спасти "Зенит" от вылета из ЛЕ

А французский "Лион" просто уничтожил голландский АЗ "Алкмаар", наколотив семь мячей (хет-триком отличился полузащитник Набиль Фекир) и пропустив только один. Впрочем, исход противостояния был предрешен в первом матче, когда французы выиграли 4:1.

Набиль Фекир (справа) празднует забитый гол

Все результаты матчей 1/16 Лиги Европы:

АПОЭЛ (Кипр) — "Атлетик" (Испания) — 2:0 (первая игра — 2:3)

"Аякс" (Голландия) — "Легия" (Польша) — 1:0 (0:0)

"Зенит" (Россия) — "Андерлехт" (Бельгия) — 3:1 (0:2)

"Генк" (Бельгия) — "Астра" (Румыния) — 1:0 (2:2)

"Рома" (Италия) — "Вильярреал" (Испания) — 0:1 (4:0)

"Копенгаген" (Дания) — "Лудогорец" (Болгария) — 0:0 (2:1)

"Османлыспор" (Турция) — "Олимпиакос" (Греция) — 0:3 (0:0)

"Тоттенхэм" (Англия) — "Гент" (Бельгия) — 2:2 (0:1)

"Спарта" (Чехия) — "Ростов" (Россия) — 1:1 (0:4)

"Фиорентина" (Италия) — "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — 2:4 (1:0)

"Лион" (Франция) — АЗ "Алкмаар" (Голландия) — 7:1 (4:1)

"Бешикташ" (Турция) — "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) — 2:1 (3:1)

"Шахтер" (Донецк, Украина) — Сельта" (Испания) — 0:2 — в дополнительное время (1:0)

"Шальке-04" (Германия) — ПАОК (Греция) — 1:1 (3:0).

"Сент-Этьен" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:3)

"Фенербахче" (Турция) — "Краснодар" (Россия) — 1:1 (0:1)

Ранее "Главред" сообщал, что донецкий "Шахтер" досрочно завершил выступление в Лиге Европы. "Горняки" после выездной победы (1:0) проиграли в Харькове испанской "Сельте" в дополнительное время (0:2).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 24 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Поединки этой стадии турнира состоятся 9 и 16 марта. А финал ЛЕ 2016/17 пройдет 24 мая на "Френдс Арене" в Сольно (Швеция).

Фото: fc-zenit.ru

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