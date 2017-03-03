"Русского витязя" WBC дисквалифицировал и оштрафовал

Всемирный боксерский совет (WBC) решил дисквалифицировать россиянина-супертяжеловеса Александра Поветкина (прозвище — "Русский витязь") на неопределенный период и штрафовать на 250 тыс. долларов.

Об этом пишет Boxing News.

В то же время издание уточнило, что спортсмен наказан за проваленные допинг-тесты на мельдоний (апрель 2016 года) и остарин (декабрь 2016-го).

"Поветкин может ходатайствовать о возвращении в рейтинг через год после постановления, если его допинг-тесты будут чистыми", — отмечается в решении WBC.

При этом весь год боксер должен будет за свой счет проходить тесты WADA (World Anti-Doping Agency, Всемирное антидопинговое агентство — ред.) согласно специально разработанному протоколу.

"Если Поветкин предоставит организации новые доказательства, которые могут его оправдать или смягчить вину, WBC оставляет за собой право пересмотреть принятое решение", — говорится в статье.

Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию супертяжеловеса из Британии Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.