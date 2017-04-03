Фонсека о матче "Шахтер" — "Заря": был очень сложным

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что матч 23 тура украинской Премьер-лиги между его подопечными и луганской "Зарей" был очень интенсивным и сложным.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте "горняков".

В то же время специалист подчеркнул, что игроки команды из Донецка "взяли верх над очень хорошей командой".

"Поединок был очень интенсивным и сложным. В первом тайме у нас имелись сложности: "Заря" больше прессинговала и была агрессивнее", — отметил наставник.

По его словам, "соперник всегда выигрывал как первый, так и второй мяч, выходил в атаку и создавал угрозы". "Мы испытывали некоторые затруднения с построением наших действий, тем не менее организовали пару опасных эпизодов", — добавил Фонсека.

"Второй тайм провели намного лучше: было больше остроты у ворот оппонента, что привело к забитому мячу, и достаточно неплохо играли от обороны. После перерыва "Шахтер" показал себя на порядок сильнее", — сказал он.

"Мы практически не давали "Заре" создавать моменты у наших ворот, кроме одного. В целом сегодня взяли верх над очень хорошей командой, которая принесла нам много сложностей. Это очень качественный соперник", — подчеркнул главный тренер.

"Заря" — "Шахтер" 1:2 (матч прошел 2 апреля вечером в Запорожье на "Славутич-Арене")

Голы: Бонавентуре, 31 — Бланко-Лещук, 36, Тайсон, 63.

"Заря": А. Шевченко — Опанасенко, Чечер (Пилявский, 60), Форстер, Сухоцкий (Липартия, 79) — Чайковский — Гордиенко, Харатин (Любенович, 60), Паулиньо, Калитвинцев — Бонавентуре;

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Бернард (Зубков, 90+3) — Бланко-Лещук (Кучер, 89);

Предупреждения: Сухоцкий, Чечер, Чайковский — Ордец, Исмаили, Ракицкий, Срна, Малышев, Пятов;

Удаление: Ракицкий, 87, второе предупреждение.

Видео голов

Напомним, 1 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги "Днепр" обыграл кропивницкую "Зірку", а полтавская "Ворскла" победила луцкую "Волынь". Узнать больше о прошедших матчах можно здесь.

Видео: ТСН