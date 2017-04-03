Три варианта для Реброва. Главного тренера "Динамо" ждут в Греции и Турции — СМИ

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров не спешит продлевать контракт с киевлянами и всем своим видом показывает, что, скорее всего, покинет свой нынешний клуб.

Сайт zbirna.com спрогнозировал возможные варианты развития событий его карьеры на основе инсайдерской информации.

Одним из вариантов является продолжение контракта с "Динамо". В клубе идут сокращения, игрокам уменьшают заработные платы и все чаще провозглашается курс на омоложение команды. Не думаем, что Сергею Реброву будет совсем неинтересно работать с перспективными ребятами, но этим ребятам нужно рядом с кем-то расти (иначе они так и останутся перспективными), а настоящих вожаков с запредельной мотивацией в команде сейчас не так уж и много, говорится в материале.

Вторым вариантом является возможная работа в греческом ПАОКе.

В Салониках давно положили глаз на тренера "Динамо", и этот интерес, скорее всего, исходит от президента местного клуба, хорошо известного в Украине Любоша Михела. В прошлом году в греческих СМИ уже поднимался вопрос возможного приглашения Сергея Реброва, но тогда украинец, в отличие от своего помощника Рауля Рианчо, решил продлить контракт с киевским клубом. Впрочем, в ситуации с ПАОКом, по всей видимости, многое будет зависеть от результатов команды в текущем сезоне. Перед ней стоит задача занять второе место и квалифицироваться в Лигу чемпионов, а также выиграть Кубок страны, но достижение этой цели вызывает в Греции большие вопросы, пишет издание.

И наконец, третьим вариантом остается турецкий "Фенербахче".

У Сергея Реброва есть опыт выступлений в этой стране, и в "Фенербахче", который проявляет наивысшую активность на трансферном рынке Украины, этого нападающего хорошо запомнили. В чемпионате Турции дела у "канареек" идут сейчас из рук вон плохо, да и вообще в последние годы в этом стамбульском клубе с результатами как-то не ладится (два титула за пять лет), поэтому истекающий летом контракт с нынешним наставником Диком Адвокатом, как утверждают турецкие СМИ, продлеваться не будет. Кандидатура Сергея Реброва в сложившейся ситуации — одна из наиболее вероятных. Причем это не просто наше предположение…, подчеркнули журналисты.

Напомним, ранее Суркис заявиил, что хочет оставить Реброва в "Динамо".