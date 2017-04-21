Жеребьевка 1/2 еврокубков: "Реал" сыграет два матча в Мадриде, команда Моуриньо отправится в Испанию

Победитель прошлогоднего сезона ЛЧ мадридский "Реал" сыграет с земляками — мадридским "Атлетико".
В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Об этом сообщает uefa.com.
Победитель прошлогоднего сезона ЛЧ мадридский "Реал" сыграет с земляками — мадридским "Атлетико". В другой паре "Монако" встретится с туринским "Ювентусом".
1/2 финала
"Реал" (Испания) — "Атлетико" (Испания)
"Монако" (Франция) — "Ювентус" (Италия)
Следует отметить, что за историю Лиги чемпионов еще ни одному клубу-победителю не удавалось защитить титул в следующем году.
Финал Лиги чемпионов-2016/17 состоится 3 июня в Кардиффе.
Также состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы.
Амстердамский "Аякс" сыграет с "Лионом", испанскую "Сельту" будет экзаменовать "Манчестер Юнайтед".
1/2 финала
"Аякс" (Нидерланды) — "Лион" (Франция)
"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Финал Лиги Европы-2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме.
Напомним, накануне были сыграны матчи 1/4 Лиги Европы.
Фото: @ChampionsLeague, @EuropaLeague.