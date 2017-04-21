Жеребьевка 1/2 еврокубков: "Реал" сыграет два матча в Мадриде, команда Моуриньо отправится в Испанию

В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Об этом сообщает uefa.com.

Победитель прошлогоднего сезона ЛЧ мадридский "Реал" сыграет с земляками — мадридским "Атлетико". В другой паре "Монако" встретится с туринским "Ювентусом".

1/2 финала

"Реал" (Испания) — "Атлетико" (Испания)

"Монако" (Франция) — "Ювентус" (Италия)

Следует отметить, что за историю Лиги чемпионов еще ни одному клубу-победителю не удавалось защитить титул в следующем году.

Финал Лиги чемпионов-2016/17 состоится 3 июня в Кардиффе.

Также состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы.

Амстердамский "Аякс" сыграет с "Лионом", испанскую "Сельту" будет экзаменовать "Манчестер Юнайтед".

1/2 финала

"Аякс" (Нидерланды) — "Лион" (Франция)

"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Финал Лиги Европы-2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме.

Напомним, накануне были сыграны матчи 1/4 Лиги Европы.

Фото: @ChampionsLeague, @EuropaLeague.