Не проиграть до матча. Михайленко назвал задачу "Днепра" на матч с "Шахтером" в 1/2 Кубка Украины

В среду, 26 апреля, состоятся матчи полуфинала Кубка Украины по футболу. Киевское "Динамо" в гостях сыграет с "Николаевом" а в Харькове донецкий "Шахтер" сразится с "Днепром".

Накануне поединка против "горняков" команда Михайленко находится в хорошем настроении: в последнем туре Премьер-лиги осилила полтавскую "Ворсклу" 2:0. Нет у днепрян и кадровых проблем, пишет sport.ua.

Все готовы сыграть с "Шахтером". На стадии полуфинала Кубка Украины обе команды встречались пять раз, и статистика — не в пользу днепровского клуба. Во всех матчах сильнее были "горняки" —именно они и выходили в финал.

Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко рассказал о предстоящем поединке и о задачах своего клуба.

"Задача — не проиграть до матча. Надо готовиться, прежде всего, психологически, а это самый сложный момент. Тактические нюансы игры мы уже обсудили, осталось подготовиться психологически, чтобы выйти с правильной ментальностью на поединок", — подчеркнул Михайленко.

Отметим, что Николаев готовится к предстоящему матчу с киевским "Динамо" в полуфинале Кубка страны, как к празднику, пишет "Сегодня".

"Мы буквально "стоим на голове". Пришлось выполнять очень большой объем работ, связанных с подготовкой стадиона к матчу такого уровня. Это и качество поля, и обеспечение безопасности. Стадион давно не принимал такого количества болельщиков, поэтому пришлось дополнительно завозить биотуалеты.

Наше табло не работает, поэтому пришлось обратиться в одесскую компанию, которая сдает в аренду современные электронные табло. Что касается состояния газона, то оно, скажем так, удовлетворительное. Хотя, как отметили проверяющие из Киева, небольшая кочковатость есть. Но газон полностью зеленый, без "проплешин" — это уже хорошо. Хотя его и пришлось местами подлатать", — поделился руководитель местного клуба Сергей Кантор.

Поединок в Николаеве вызвал огромный интерес со стороны николаевских болельщиков и пройдет при переполненных трибунах. По состоянию на вечер вчерашнего дня в кассах стадиона "Центральный", который примет этот матч, оставалось лишь 150 билетов.

Полуфинальные матчи Кубка Украины "Николаев" — "Динамо" и "Шахтер" — "Днепр" состоятся в среду и начнутся в 18.00 и 20.00, соответственно.

Напомним, 5 апреля в Ахтырке прошел матч 1/4 финала Кубка Украины, там "Нафтовик-Укрнафта" принимал "Динамо" и уступил киевлянам со счетом 0:1.