Кубок Украины. "Динамо" разгромно победило в Николаеве и вышло в финал, видео голов

В среду, 26 апреля, в Николаеве состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины-2017/18 между местным клубом "Николаев" и киевским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Поединок вызвал большой ажиотаж в Николаеве — все 16 тысяч билетов были проданы задолго до начала игры. Однако, несмотря на активную поддержку болельщиков команды хозяев, киевляне доказали свой класс, добившись крупной победы - 4:0.

Три гола в матче забил Андрей Ярмоленко. На 45-й минуте капитан "Динамо" открыл счет после передачи Романа Яремчука. На 62-й минуте венгерский защитник Тамаш Кадар ударом через себя удвоил преимущество гостей. В концовке еще дважды отличился Ярмоленко.

В нескольких эпизодах хозяев от больших неприятностей спас голкипер Роман Чумак.

"Николаев" — "Динамо" 0:4

Голы: Ярмоленко, 45+1, 81 (с пенальти), 90+1, Кадар, 62

"Николаев": Чумак, Сартина, Павлов, Назаренко, Кошелюк -Бессалов — Алексанов, Кулишенко, Куценко (Батюшин, 75), Ковалев — Морис (Морозов, 88)

"Динамо": Рудько — Кадар, Вида, Очигава — Морозюк, Рыбалка, Сидорчук (Буяльский, 65), Антунеш (Кравченко, 69) — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков (Гармаш, 62)

Напомним, 5 апреля в Ахтырке прошел матч 1/4 финала Кубка Украины, там "Нафтовик-Укрнафта" принимал "Динамо" и уступил киевлянам со счетом 0:1.

Видео: ТСН.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).