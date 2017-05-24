Мошенничество с налогами. В Испании суд дал звездному Месси 21 месяц тюрьмы

Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы за мошенничество при неуплате налогов.

Об этом со ссылкой на сообщение Marca пишет УНИАН.

Сообщается, что общая сумма неуплаты в период с 2007-го по 2009 год составила более четырех миллионов евро.

Однако в Испании за подобные экономические преступления срок до двух лет не является реальным заключением, а значит аргентинец понесет данное наказание условно.

Напомним, в 2013 году Лионеля и его отца Хорхе Месси обвинили в неуплате налогов на сумму 4,1 млн евро в период с 2006 по 2009 годы.

Кроме того, звезда обвинялась в уклонении от уплаты налогов при заключении рекламных контрактов. При этом Месси уже заплатил налоговой Испании 10 млн евро, чтобы с него и отца сняли обвинения.