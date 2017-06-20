"Обкуренные или наркоманы". На "Олимпийском" во время матча аматоров избили вице-президента ФФУ

В понедельник, 19 июня, в Киеве во время драки на НСК "Олимпийский", которую устроили фанаты "Металлиста 1925", был избит вице-президет ФФУ, президент команды "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область) Олег Собуцкий.

Именно команде "Агробизнес" после игры были вручены медали победителей чемпионата Украины среди аматоров.

Собуцкий прокомментировал то, что произошло на стадионе.

"Перед игрой представители "Металлиста" рассказывали на всех сайтах, что они порвут нашу команду. Но поединок все расставил по местам. Считаю, что фанаты из Харькова специально сорвали матч. потому что считали, что их поражение может быть еще больше (арбитр остановил матч при счете 4:0 в пользу хмельниччан, — ред.). Это показало их слабость. Люди обкуренные или они наркоманы! Таких к спорту допускать нельзя", — отметил Собуцкий в комментарии #FootballHub.

Напомним, в Тампере после матча сборной Шевченко разнял драку украинских фанов и стюардов.

Видео: FootballHub.