Усик определился с первым соперником в престижном босерском турнире, прогноз букмекеров

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе украинец Александр Усик определился с соперником в первом раунде Всемирной боксерской суперсерии, четвертьфинал которой пройдет в сентябре или октябре текущего года.

По прогнозам букмекеров, Усик считается очевидным фаворитом поединка против немца Марка Хука.

Ставки на победу украинского тяжеловеса принимаются с коэффициентом 1,04. Ничья оценивается котировкой 34, а показатели на успех Хука достигают уровнял 8,5.

По словам Усика, он рад, что стал участником престижного турнира, но ожидает от первого соперника "грязного" бокса, прокомментировал он свой следующий бой с Хуком.

"Это реально крутой проект. В конечном итоге четыре пояса окажутся у одного человека, он будет абсолютным чемпионом мира с Кубком Мухаммеда Али - об этом можно реально только мечтать.

Почему Марко Хук? В последние два дня шли дебаты между фанами, с кем я должен боксировать - Кудряшовым, Пересом или Хуком. Хук из них набрал 67%, то есть был лидером среди всех. Я давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый - реально интересно. И вот у нас теперь такие возможности, которые хотелось получить, и которые нам удобны", — сказал Усик.

Отметим, что из-за участия в боксерской Лиге чемпионов Александр Усик был вынужден отменить свой бой в Украине, который был запланирован на 26 августа.

Кроме того, существует вероятность, что поединок против Хука наш соотечественник проведет на Родине.

Поединки 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии пройдут сентябре-октябре 2017 года. Чемпион турнира получит все титулы участников (Усик может добавить к титулу WBO еще три пояса — IBF, WBC и WBA Regular), 10 миллионов долларов призовых и специальный трофей Мохаммеда Али.

Имя сильнейшего станет известно в мае следующего года по итогам финального боя.

фото: facebook.com/Alexanderusyk