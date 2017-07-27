Игра по душе и проблемные моменты "Динамо". Суркис, Хацкевич, Ярмоленко о матче против "Янг Бойз"

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции подвел итоги первого матча со швейцарским "Янг Бойз" в 3-м квалифай-раунде Лиги чемпионов, в котором "бело-синие" победили со счетом 3:1.

"Янг Бойз немного изменил свою привычную тактическую схему. Когда мы увидели их состав, расстановка была несколько неожиданной для нас. В этой игре они укрепили центральную зону. Но те моменты, которые мы показывали ребятам на теоретических занятиях — больше игры через фланги, скорость на флангах — в первом тайме сработали, пишет football24.ua.

Во втором тайме также создавались хорошие моменты из зон правого и левого защитника. Больше с левого фланга Янг Бойз, потому Кадар больше играл с акцентом на оборону. В середине было довольно много футболистов, соперник насытил центральную зону, а наша игра через фланги в итоге принесла результат", — отметил он.

Хацкевич также сказал, что у "Динамо" всегда была психология победителей. Это передается из поколения в поколение, и какие бы футболисты не приходили в команду, какие бы тренеры не работали, все равно ставятся самые высокие задачи. Хотя все время хорошо играть тоже нельзя. Побеждать нужно и за счет характера, самоотдачи, силы воли — это все составляющие, которые приносят успех как клубу, так и самим футболистам".

Наставник также отметил два проблемных момента в обороне.

"Первый — это стандартное положение во втором тайме, когда мы проиграли борьбу, и второй — момент с голом, когда прошла передача с фланга. Но вина не только крайних защитников. Есть еще крайние полузащитники, опорная зона, откуда был забит гол.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что такая игра ему по душе, сообщается на сайте dynamo.kiev.ua.

"Но самое главное: я вижу изменения и понимаю, во что хочет играть Хацкевич. Не знаю, нравится ли болельщикам, но мне как президенту клуба такая игра по душе. Хотя все равно в футболе единственный критерий — это результат: хорошо сыграли или плохо — результат на табло говорит о ом, что "Динамо" сильнее. Надеюсь, мы на правильном пути", — сказал он.

"2:0, конечно, было бы лучше. Но хорошо, что смогли быстро собраться и забили, потому что такую игру отдавать нельзя было. Естественно, хотелось бы, чтобы команда забивала как можно больше", — подчеркнул Суркис.

В свою очередь капитан "динамовцев" Андрей Ярмоленко в эфире программы "ПроФутбол" на телеканале "2+2", заявил: "Конечно. 2:0 лучше, чем 3:1, но хорошо, что забили в конце, так немножко спокойнее".

"Мы прекрасно понимаем, что в Берне будет совсем другая игра. Говорите, "Динамо" бежит? Ну, слушайте, мы же на сборах тоже не отдыхали, работали. Я думаю, все ребята соскучились по футболу. Кроме того, сегодня пришло много болельщиков, за что им огромное спасибо. Как мы могли при сорока тысячах играть плохо? Конечно, болельщики нас заставляли отрабатывать и в оборону, и в атаку. Сил полно, только начало чемпионата", — говорит он.

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш считает, что матч против "Янг Бойз" "играли компактно и не позволили сопернику ничего сделать.

"Может, "Янг Бойз" испугался, и отошел на свою половину поля, боясь пропустить на выезде много мячей.

В целом, мы играли сегодня с явным преимуществом. Хорошо, что мы закончили со счетом 3:1 — этот счет в контексте двухматчевого противостояния намного лучше, чем 2:1. Поздравили Александра Хацкевича с дебютом в Лиге чемпионов и двигаемся дальше, — сказал Гармаш.

Ранее Хацкевич заявлял, что игроки киевского "Динамо" готовятся к предстоящему матчу квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" так же, как и к предыдущим встречам.

фото: dynamo.kiev.ua