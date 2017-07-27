На Всемирных Играх украинцы завоевали еще две золотые медали в академической гребле

На проходящих в польском Вроцлаве Всемирных Играх украинские спортсмены оказались лучшими в одном из видов академической гребли, который проходит в помещении.

Украинцы победили еще в двух дисциплинах Всемирных Игр, сообщает scu.org.ua.

Елена Буряк и Антон Бондаренко заняли первые места в одной из дисциплин академической гребли — гребле на эргометрах, которая, напомним, впервые попала в программу этих соревнований в качестве показательного вида (завоеванные награды не учитываются в общем медальном зачете Игр).

Буряк победила на 500-метровой "дистанции", показав время 1 минуту 24,5 секунды. Это мировой рекорд. На второй строчке — Анна Вержбовска (Польша), бронза — у Сесилии Велин (Швеция).

В этой же дисциплине у мужчин триумфовал с еще одним мировым рекордом Антон Бондаренко с результатом 1 минута 12,1 секунды. В тройке лучших также - Фил Клэпп (Великобритания) и Павел Шурмей (Беларусь).

Напомним, ранее украинцы завоевали награды в показательном виде программы.

Фото: @scu.org.ua.