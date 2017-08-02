Удержать фору и забить. Эксперты дали прогнозы на матч квалификации ЛЧ "Янг Бойз" — "Динамо"

В среду, 2 августа, в Берне в 21.15 по киевскому времени состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз".

Накануне поединка известные футбольные эксперты поделились своими прогнозами на предстоящий поединок, сообщает dynamo.kiev.ua.

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец отметил, что в первом матче футболистам киевского клуба пришлось нелегко.

"Итоговый счет матча (3:1 в пользу "Динамо") не должен вводить в заблуждение. Игроки швейцарской команды проводили опасные атаки и уже в добавленное время сумели свести разницу в счете к минимуму. На счастье "Динамо" Гармашу удалось восстановить преимущество своей команды в два мяча уже на последних секундах матча. Думаю, вот эта фора в два гола поможет "Динамо". Киевляне смогут выстроить свою игру на контратаках, в то время как футболисты "Янг Бойз" вынуждены будут идти вперед.

Склоняюсь в данном поединке к варианту с ничейным исходом. "Динамо" имеет все шансы за счет преимущества в классе не проиграть. Ну и в целом ничья более чем устроит украинскую команду. "Янг Бойз" при поддержке трибун будет стараться, не уступит, но и на победу не наиграет", — уверен экс-киевлянин.

Заслуженный тренер Украины, старший тренер детско-юношеской школы киевского "Динамо" Александр Ищенко ждет от "Динамо" агрессивной игры.

"У "Динамо" перед "Янг Бойз" достаточно преимуществ. Это организация и ведение игры, подбор исполнителей, так что повод для оптимизма есть. Радует, что с приходом Александра Хацкевича киевляне не только контратакуют, но и сами ведут игру. Поэтому количество атак возросло в разы.

Если говорить о швейцарцах, то у них колючая команда, несколько настораживает их успешный старт в чемпионате. Потенциал у "Янг Бойз" приличный, но счет обязывает их идти вперед и атаковать, а это не совсем их стиль, что ставит команду в затруднительное положение", — сказал Александр Алексеевич.

Известный российский комментатор Алексей Андронов подчеркнул, что важно не допустить повторения истории с "Шахтёром" прошлого года.

"Думаю, что команда и тренер всё это прекрасно понимают. И "Динамо" выйдет с задачей сразу отодвинуть "Янг Бойз" от своих ворот и сразу забить гол. За сам забитый гол дают немного — коэффициент плохой. А вот за то, что "Динамо" Киев забьёт первым, дают "двойку". Думаю, такую ставку и нужно сделать", — сказал Андронов.

В свою очередь, экс-нападающий киевского "Динамо" Вадим Евтушенко отмечает, что динамовцам необходимо забить гол на выезде.

"Это самое главное, потому что счет скользкий, играть на 0:1 очень опасно. Надо обязательно искать счастья у ворот соперника и забивать гол. Тогда уже будет все нормально.

Верю, что "Динамо" добьется положительного результата и пройдет в следующий раунд. Какой будет счет — это менее важно", — добавил Евтушенко.

Напомним, ранее Хацкевич поделился планами на игру с "Янг Бойз".