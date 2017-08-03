"Кличко устал от тренировок". Известные боксеры прокомментировали завершение карьеры Владимира

Братья Кличко являются одними из лучших супертяжеловесов всех времен. И сейчас в этом нет никаких сомнений.

Об этом заявил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов, комментируя заявление Владимира Кличко о завершение карьеры, сообщает 112.ua.

"Нам надо немного успокоиться, оценить по прошествии какого-то времени, когда осядет пыль, утихнут наши чувства. Как мы знаем, все большое лучше видится на расстоянии. Чем больше дистанция, тем лучше выбор. К сожалению, и Володя Кличко закончил большую карьеру в большом боксе, где на протяжении более 10 лет он удерживал пальму первенства, это тоже огромный рекорд в своем дивизионе. Я знаю, многие сочтут, что это был уход на покой, чтобы освободить место конкурентам. Но пройдет совсем немного времени, и даже критики украинского гегемона будут вынуждены точно признать, что нам его будет очень не хватать. Но ничего не поделаешь", — подчеркнул он.

"Владимир Кличко очень умный и образованный парень. У них есть такой бренд, как промоутерская организация К2, где собраны замечательные боксеры. Это надо будет их продвигать, и Усику делать все возможное и невозможное, чтобы он повторил успех того же Володи Кличко. Заняться есть чем и в плане бизнеса, и в плане профессионального бокса. Я думаю, что он принесет еще очень много пользы для украинского бокса", — добавил Завьялов.

В свою очередь, чемпион мира по боксу Александр Усик отметил, что если Владимир Кличко решил завершить карьеру, значит это правильный выбор.

"Просто он, наверное, уже устал от тренировок, от бокса, и это правильное решение. Нужно уходить, когда тебе уже неинтересно что-то делать. Я думаю, что он в какой-то другой сфере себя найдет и очень хорошо зарекомендует. И у него будет успешная дальнейшая карьера, которую он себе запланировал", — отметил он.

"Я даже не могу себе представить, чем он будет заниматься. Я думаю, что у него есть множество каких-то проектов, которые он делал, но не говорил об этом, то есть общественность об этом не знает. А сейчас мы узнаем, что он готовил после завершения. Я желаю ему успехов в его новом деле", — добавил Усик.

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский заявил, что относится к решению Владимира положительно.

"Принял бы он решение делать матч-реванш, я бы тоже относился положительно, потому что все бы также ждали этого поединка. Независимо от того, что он в последнем поединке уступил. Это был прекрасный поединок. Это был один из его лучших боев, по-моему, за всю карьеру. Это его решение, и он в праве его принимать. Наверное, он и вся его команда взвесили все "за" и "против", это трудный период подготовки, тяжелая работа", — сказал он.

"Украина — это спортивная держава. Я думаю, все понимают, она — боксерское государство. У нас много выдающихся боксеров, которые прославили нашу страну. И Володя, и Виталий — это действительно эпоха, это супертяжелый вес, это прекрасные поединки. Сейчас будут другие, молодежь. Есть Василий Ломаченко, есть Усик, есть прекрасная молодая любительская команда, которая стала чемпионами Европы. Я не сомневаюсь, что у нас также будут громкие победы на ринге, и ребята будут завоевывать пояса", — добавил Сосновский.

Вместе с тем, Виталий Кличко также прокомментировал решение своего брата о завершении карьеры.

Об этом мэр столицы написал в Facebook.

"Володя принял решение. Он перелистывает страницу. И пишет новую историю...", — отметил Кличко-старший.

Напомним, ранее Владимир Кличко заявил о завершении карьеры.