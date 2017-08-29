Эксперт WWFC о бое Макгрегор—Мейвезер: Конору лучше заканчивать с боксом, в его весе полно жёстких парней

В прошлую субботу, 26 августа, в столице игорного бизнеса Лас-Вегасе отгремело самое денежное событие в истории боевых видов спорта: один из лучших боксёров всех времён американец Флойд Мейвезер-младший вышел в ринг против Конора Макгрегора, главной звезды современных ММА.

По предварительным подсчётам за неполных 30 минут поединка его участники заработали около полумиллиарда долларов на двоих, а сам бой завершился прогнозированной победой Мейвезера (технический нокаут в 10-м раунде), выступавшего, в отличие от соперника, в привычной боксёрской среде.

Своё мнение об этом поединке и событии в целом высказали руководители международной лиги WWFC, прочно занимающей лидирующие позиции в украинских ММА, — президент Владимир Тесля и вице-президент Денис Перч.

"Все мы понимали, что этот бой исключительно материальный — и всё! Я думаю, что каждый из спортсменов, как в боксе, так и в смешанных единоборствах, мечтает о такой карьере, как у Флойда и Конора. В этот день они показали, что один из главных факторов в спорте — это шоу. Мейвезер в этом бою ничем не удивил, а вот Макрегор показал всему миру, что можно выходить и драться с любым чемпионом. Но самое главное — они сумели организовать очень серьёзное шоу, которое финансово обеспечило обоих! Что бы о них ни говорили, и как бы их ни критиковали, они молодцы и яркий пример для всех бойцов-профи, как в боксе, так и в ММА", — отметил Владимир Тесля.

"С первых раундов было видно, что Мейвезер будет выжидать, когда Конор станет более медленным и уставшим, а позже начнёт чаще бить акцентированные удары и проводить больше серийной работы, — подчёркивает Денис Перч. — Не понимаю, почему Конор вёлся на эту тактику. Хотя, тут мог сказаться опыт Макгрегора в UFC, где у тебя всего лишь 3 раунда, и времени особо на пристрелку нет! Конор старался много бить, но его нестандартные удары чаще всего не пробивали боксёрский блок. Многие осуждают Конора за то, что он нарушал правила, заходил за спину, бил по затылку, наносил удары ниже пояса и после команды "брэк". Но многие боксёры, которые живут по этим правилам не один год, позволяют себе их нарушить".

"Стоит вспомнить бой Ломаченко—Салидо, где последний регулярно бил Василия ниже пояса и вёл очень грязный бой, но, тем не менее, Салидо отдали победу! Несмотря ни на что, Конор заслуживает уважение за то, что не побоялся выйти против лучшего боксёра, хотя я всё же думаю, что его мотивировали деньги. Естественно, было понятно, что Флойд фаворит, и что он точно не собирается отдавать 50-й бой. Моё мнение, что в UFC есть парни с более интересной боксёрской техникой, чем у Макгрегора. Но, как говорится, "язык до Киева доведёт"! Так и тут — Конора к такому бою привёл длинный язык. Я думаю, что Макгрегору лучше заканчивать с боксом, ведь в его весе полно жёстких парней. Его путь — это UFC, там он король!", — подытожил Перч.

По материалам пресс-службы WWFC