"Битва за жизнь". Хук рассказал, почему толкнул Усика на дуэли взглядов

Немецкий боксер Марко Хук толкнул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика во время дуэли взглядов, чтобы показать, что украинец находится в его родном городе (Берлине — Ред.) и "должен быть готовым к битве за жизнь".

Об этом сообщает BoxingScene.com, ссылаясь на слова бойца, пишет Укринформ.

В то же время немец подчеркнул, что не боится "боксировать против Александра".

"Я хотел показать Усику, что он находится в моем родном городе и должен быть готовым к битве за жизнь… Когда я в своей лучшей форме, я могу побить любого", — утверждает спортсмен.

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В городе уже прошли открытые тренировки соперников и дуэль взглядов.