Эксперты поставили крест на матче "Партизан" — "Динамо": Ярмоленко нет, играют без зрителей

Накануне матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы 2017/18 в группе B, в котором белградский "Партизан" примет "Динамо" из Киева, футбольные специалисты дали свои прогнозы на игру.

Так, бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец заявил комментарии изданию "Рейтинг букмекеров": "Мне кажется, что ключевой игрок покинул "Динамо". Я говорю об Андрее Ярмоленко. Тем более матч пройдет на выезде. Скорее всего киевляне добьются только ничейного результата. Все-таки Ярмоленко был игроком, влиявшим на качество, атаку и результаты "Динамо". Он держал соперников в напряжении".

Бывший полузащитник сборной Украины, "Днепра" и московского "Спартака" Максим Калиниченко пессимистичен: "Динамо" не показывает игры, которой хотелось бы от него видеть зрителям. Зрители критикуют динамовцев. "Динамо" чередует хорошие игры с играми не очень, скажем так. Я имею в виду качество. Соответственно, можно списать это все на становление команды при новом тренере — при Хацкевиче. "Партизан" играет дома. Исходя из всего этого, я думаю, что вполне себе в состоянии "Партизан" открыть счет. Мой прогноз: в этом матче первый гол забьет "Партизан".

Комментатор Алексей Андронов тоже поделился своим прогнозом на матч "Партизан" — "Динамо" в Белграде: "Игра, которая вряд ли станет украшением турнира, поскольку проводится без зрителей. И забавно то, что для киевского "Динамо" это будет вторая игра без зрителей подряд. Они потеряли очки в матче с "Вересом" в чемпионате Украины. Александр Хацкевич после этого негодовал и говорил, для кого нужен футбол на пустом стадионе. Но определенный опыт, как это ни смешно звучит, "Динамо" все-таки приобрело. Они не определяют правила. Не будет зрителей, но надо играть.

"Динамо" понимает прекрасно задачу в этой группе, понимает оно и задачу на выездной матч. Любая потеря очков должна мотивировать. Ставлю на выездную победу "Динамо" с коэффициентом 2,08".

Напомним, в предыдущем матче Лиги Европы "Динамо" победило "Скендрбеу" — 3:1.