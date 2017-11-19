Олег Блохин прокомментировал вариант возвращения в киевское "Динамо"

Легендарный в прошлом футболист, а также экс-тренер "Динамо" (Киев) и сборной Украины Олег Блохин рассказал о предложениях работы, которые он получал за последние несколько лет.

По словам специалиста, после увольнения из столичного клуба у него было несколько вариантов для продожения тренерской карьеры. Однако Блохин отверг их все.

"За последние три года у меня были предложения вернуться к работе. Из Украины не было, а вот из-за границы были. Китай? Это все было не серьезно. Звонят какие-то менеджеры и предлагают какую-то авантюру. Я уже отдохнул и еще бы пару лет потренировал", — сказал он в интервью на телеканале "Футбол1".

При этом Блохин даже допустил вариант с возвращением в киевский клуб, однако не уверен в целесообразности такого решения.

"Вернуться в Динамо? Почему бы и нет. Я бы попробовал, хотя подумал бы над таким решением. Но На 100% не уверен", − отметил он.

К слову, Олег Блохин был главным тренером "Динамо" (Киев) в период с сентября 2012 года по апрель 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что столичный клуб победил "Зирку" (Кропивницкий) благодаря дублю "Мбокани".