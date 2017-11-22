Индивидуальное мастерство и гениальный удар. Фонсека назвал причину поражения "Шахтера" от "Наполи"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после проигранного его командой матча итальянскому "Наполи" со счетом 0:3 заявил, что до гола Инсинье игра была сбалансированной и "горняки" не позволяли хозяевам создавать моменты.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

"В первом тайме возникло два прекрасных эпизода у Тайсона и Марлоса, где могли отличиться. До гениального забитого мяча соперник не угрожал нашим воротам. Тактически во втором тайме ничего особо не изменилось. Обратите внимание, что до гола Инсинье у "Наполи" не было явных голевых шансов. После того эпизода с индивидуальным мастерством и гениальным ударом нам пришлось больше открываться и рисковать", — отметил он.

"Буду готовить ребят к матчу с "Ман Сити" так же, как и к этому. Мы приехали не только обороняться, показали, что можем достойно выходить в атаку. Останемся самими собой. Верю, что на последней пресс-конференции вы увидите меня в костюме Зорро", — заявил Фонсека.

"Искренне повторю, что до фантастического гола Инсинье мы показывали себя в обороне весьма достойно. Три пропущенных мяча — это по данному матчу явно преувеличение. Я должен похвалить своих ребят: они оставались храбрыми и боролись до конца. Никто не прятался от игры, все старались проявить себя, что нужно запомнить и оценить. В завершение хочу поздравить "Наполи" с победой и пожелать им самой большой удачи, но только в чемпионате Италии", — заявил португальский специалист.

В свою очередь главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри заявил, что как только его подопечным удалось сломать игру "Шахтера" в пас, итальянцы сумели "перевернуть матч".

"Однако нельзя считать это пройденным экзаменом, потому что в первую очередь нужно преодолеть турнирную таблицу. Не все зависит от нас. Мы можем только победить в следующей встрече и надеяться на лучшее", — заявил он.

"В сентябре мы не были готовы физически на сто процентов, сейчас эта сторона наладилась. Не забывайте, что "Манчестер Сити" победил, оформив гол в конце встречи. У "Шахтера" достаточно техничных исполнителей с качественным уровнем игры, четыре атакующих футболиста – великолепны. Два центральных полузащитника тоже проводят матчи очень хорошо", — подчеркнул Сарри.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 3:0.