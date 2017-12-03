В Киеве "Динамо" разгромило "Мариуполь", видео голов

В воскресенье, 3 декабря, в Киеве прошел матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между столичным "Динамо" и "Мариуполем", местная команда победила со счетом 5:1.

Игра проходила на НСК "Олимпийский", гости первыми открыли счет.

После подачи от Кирюханцева Болбат переиграл голкипера "динамовцев" и забил первый гол, но киевляне вскоре ответили — после точного удара отличился Гармаш, пишет УНИАН.

В конце первой половины игры столичная команда вырвалась вперед. После прострела от того же Гармаша ударом головой с близкой дистанции забил Цыганков.

Во втором тайме с 69-й минуты "Мариуполь" играл в меньшинстве, был удален центральный защитник команды Яворский, получивший второе предупреждение за грубый подкат в метре от штрафной.

Потом дубль оформил Мораес, который заменил травмированного Мбокани, — забил на 75-й и 84-й минуте игры. Также в составе "Динамо" отличился Гонсалес — он после сольного прохода на 90-й минуте забил пятый гол.

"Динамо" — "Мариуполь" 5:1

Голы: Гармаш, 28, Цыганков, 45+3, Мораес, 75, 84, Гонсалес, 90 — Болбат, 27;

"Динамо": Бущан — Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич — Шепелев, Буяльский — Морозюк, Гармаш (Шапаренко, 79), Цыганков (Гонсалес, 85) — Мбокани (Мораес, 40);

"Мариуполь": Худжамов — Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Тищенко — Белый, Мишнев (Гомис, 13) — Кожанов (Чурко, 59), Тотовицкий, Болбат — Фомин (Борячук, 82);

Предупреждение: Яворский;

Удаление: Яворский, 68 (вторая желтая карточка).

Видео гола Болбата

Видео гола Гармаша

Видео гола Цыганкова

Ранее в Украине состоялись еще два матча Премьер-лиги — в Кропивницком местная "Зірка" победила "Сталь" из Каменского со счетом 1:0, а в Полтаве "Ворскла" принимала "Александрию" и обыграла гостей — 3:1.