Милевский в соцсети намекнул на женитьбу, фото

Бывший форвард сборной Украины, а ныне нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский, 1 января опубликовал провокационное фото в соцсетях.

Футболист выложил фото мужской и женской руки c обручальными кольцами.

"Это Алтай. С новым годом", – подписал он.

Пользователи Сети стали поздравлять Милевского. "Бро наконец-то женился", "Вот это поворот. Счастья Вам", "Зачем? Не верю", "Фантастика", – пишут в комментариях.

А некоторые уверены, что это всего лишь шутка Милевского. А рука на фото не его. Сам Артем пока не комментирует фотографию.

Ранее Милевский рассказывал, как тратил "кучу денег" на машины и отдых.