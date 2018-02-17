Беларусь подсчитывает первые медали. Медальный зачет очередного дня Олимпиады-2018

17 февраля 2018, 21:18

В фигурном катании уверенно доминирует сборная Японии.

Дарья Домрачева добыла серебрянную награду для сборной Беларуси Фото: EPA/UPG

На зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчане закрепилась уверенная тройка лидеров, спортсмены которых выигрывают наибольшее количество высших наград.

За олимпийский день 19 февраля немецкие спортсмены завоевали девять золотых медалей, обеспечив своей стране уверенное первое место в общекомандном зачете. На втором месте сборная Норвегии, у которой семь наград высшей пробы. Не уступает третью позицию сильная команда Нидерландов, в их копилке 6 золотых медалей. Об этом пишет Новое время.

Общие результаты очередного соревновательного дня распределились следующим образом:

Фигурное катание. Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония)
2. Шома Уно (Япония)
3. Хавьер Фернандес (Испания)

Горные лыжи. Супергигант. Женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия)
2. Анна Файт (Австрия)
3. Тина Вайратер (Лихтенштейн)

Фристайл. Лыжный слоупстайл. Женщины

1. Сара Хоффлин (Швейцария)
2. Матильда Гремо (Швейцария)
3. Изабэль Аткин (Великобритания)

Лыжные гонки. Эстафета. Женщины

1. Норвегия
2. Швеция
3. ОАР

Биатлон. Масс-старт. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (Словакия)
2. Дарья Домрачева (Беларусь)
3. Тириль Экхофф (Норвегия)

Шорт-трек. 1500 м. Женщины

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея)
2. Ли Цзиньюй (Китай)
3. Ким Бутен (Канада)

Шорт-трек. 1000 м. Мужчины

1. Самуэль Жирар (Канада)
2. Джон-Генри Крюгер (США)
3. Со Ли На (Южная Корея)

Скелетон. Женщины

1. Лиззи Ярнольд (Великобритания)
2. Жаклин Леллинг (Германия)
3. Лаура Дис (Великобритания)

Прыжки с трамплина. Мужчины

1. Камиль Стох (Польша)
2. Андреас Веллингер (Германия)
3. Роберт Юханссон (Норвегия)

Турнирная таблица Фото: pyeongchang2018.com

Резко свою команду начали продвигать вперед спортсмены из Японии, она поднялась на 12 строчку рейтинга. Уже вторую награду на Олимпиаде-2018 завоевала сборная Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева принесла своей команде серебро.

Напомним, за четвертое место в общекомандном зачете ведут борьбу сборные США и Канады.

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Беларусь Нидерланды Япония Serebro Норвегия медали спортсмены золото Олимпиада-2018
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