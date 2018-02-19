Канада пробивается в лидеры, Украина сдала позиции. Призеры очередного дня Олимпиады-2018

Для Канады 19 февраля на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане стало урожайным на медали днем. Сборная страны завоевала шесть высших наград, потеснив с третьего места соперников из Нидерландов.

На вершине турнирной таблицы закрепилась команда Норвегии, ее спортсмены добавили в общую копилку 11 золотых наград. Немецкие спортсмены получили десять медалей высшей пробы и остаются на второй позиции, сообщает Новое время.

По итогам дня Украина опустилась с 17-й на 18-ю позицию. На один пункт опередила украинскую сборную Польша, поскольку в ее копилку добавилась бронзовая медаль.

Спортсмены завоевали в этот олимпийский день следующие медали:

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

1. Ховард Лоренцен (Норвегия)

2. Чха Мин Гю (Южная Корея)

3. Гао Тинюй (Китай)

Бобслей. Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)

1 (тоже золото). Джастин Криппс – Александр Копач (Канада)

3. Оскар Мелбардис – Янис Стренга (Латвия)

Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды

1. Норвегия

2. Германия

3. Польша

Напомним, 18 февраля украинский атлет Александр Абраменко завоевал золото на соревнованиях по фристайлу, что позволило сборной Украины подняться на 17 позицию общего рейтинга.