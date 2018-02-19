Канада пробивается в лидеры, Украина сдала позиции. Призеры очередного дня Олимпиады-2018

Не уступают первенство сборные Германии и Норвегии.
Для Канады 19 февраля на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане стало урожайным на медали днем. Сборная страны завоевала шесть высших наград, потеснив с третьего места соперников из Нидерландов.
На вершине турнирной таблицы закрепилась команда Норвегии, ее спортсмены добавили в общую копилку 11 золотых наград. Немецкие спортсмены получили десять медалей высшей пробы и остаются на второй позиции, сообщает Новое время.
По итогам дня Украина опустилась с 17-й на 18-ю позицию. На один пункт опередила украинскую сборную Польша, поскольку в ее копилку добавилась бронзовая медаль.
Спортсмены завоевали в этот олимпийский день следующие медали:
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
1. Ховард Лоренцен (Норвегия)
2. Чха Мин Гю (Южная Корея)
3. Гао Тинюй (Китай)
Бобслей. Мужчины. Двойки
1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)
1 (тоже золото). Джастин Криппс – Александр Копач (Канада)
3. Оскар Мелбардис – Янис Стренга (Латвия)
Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды
1. Норвегия
2. Германия
3. Польша
Напомним, 18 февраля украинский атлет Александр Абраменко завоевал золото на соревнованиях по фристайлу, что позволило сборной Украины подняться на 17 позицию общего рейтинга.