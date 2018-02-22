"Важно было выиграть". Тренер "Шахтера" заявил о готовности команды защитить победу

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что "Рома" - сильная команда и победа в матче в Харькове для горняков была важна.

Он отметил, что схватка была сложной, но "Шахтер" смог показать качественную игру, сообщает isport.ua.

"Игра была непростой, особенно первый тайм. Были сложности с тем, чтобы показать свою игру. Это заслуга "Ромы". Но мы хорошо показали себя, было много моментов, чтобы забивать. "Рома" тоже действовала организованно", - сказал тренер.

Фонсека подчеркнул, что пропущенный гол был ошибкой, однако во втором тайме удалось наверстать упущенное. Тренер назвал Фреду, забившего победный гол, храбрым игроком, который не боится рисковать.

"К матчу в Риме у нас будет больше игрового ритма. Это очень сложная задача. Но мы не будем защищать этот результат, это 100%. Постараемся быть самими собой. Если будем только защищаться, все окажется сложнее. А сейчас шансы остаются у обеих команд", - добавил он.

Фонсека заявил, что "Рома" - хладнокровная команда и впереди "Шахтер" ждет непростая игра, хоть команда и получила в победном матче в Харькове преимущество.

Напомним, завершился первый матч плей-офф - 1/8 финала - Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому. Игра была окончена победным счетом 2:1.