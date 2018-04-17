Перспективный бразильский полузащитник "Шахтера" продолжит карьеру в Турции — СМИ

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Бернард подписал контракт с турецким "Бешикташем".

Соглашение рассчитано на четыре года. Бразилец будет получать зарплату в 3,5 миллиона евро в год, сообщает турецкий ресурс Fanatik.

Отметим, что срок нынешнего контракта Бернарда с "Шахтером" истекает летом 2018 года. Продлевать текущее соглашение с "горняками" бразильский хавбек отказался. При этом Бернард имеет право заключать предварительные контракты с другими клубами.

Напомним, ранее генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин сообщил, что по окончании сезона бразильский полузащитник "Шахтера" Фред продолжит карьеру в Англии.

В январе 2018 года бывший защитник киевского "Динамо" — Домагой Вида — на правах свободного агента официально пополнил ряды турецкого "Бешикташа".