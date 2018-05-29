Лучший бомбардир чемпионата Польши может продолжить карьеру в "Динамо" — СМИ

Форвард краковской "Вислы" испанец Карлитос попал в сферу интересов киевского "Динамо".

Также 27-летним испанцем интересуется АЕК, сообщает греческое издание Sportdog.

Карлитос перешел в "Вислу" летом 2017 года из "Вильярреала Б" и уже в своем дебютном сезоне забил 24 гола в 36 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата Польши. Также в активе испанца 7 ассистов.

Кроме того, в своей карьере Карлитос выступал за "Фуэнлабраду", "Эльденсе", кипрские "Арис" и "Лимассол".

Контракт Карлитоса с Вислой истекает летом 2019 года. Трансферная стоимость испанца, по данным Transfermarkt, составляет около 1,5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может усилиться забивным колумбийским форвардом.