Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей плей-офф 2-3 июля

1 июля 2018, 11:36

В ближайшие понельник-вторник определятся еще две пары четвертьфиналистов российского мундиаля.

В понедельник, 2 июля, на стадионе "Самара Арена" в 17.00 начнут играть между собой в матче 1/8 финала российского мундиаля сборная Бразилии и сборной Мексики.

В групповом турнире бразильцы заняли первое место в квартете Е, где играли со сборными Швейцарии, Сербии и Коста-Рики. Мексиканцы же заняли второе место в группе F со сборными Швеции, Германии и Южной Кореи. В последних матчах перед плей-офф, в третьем туре значительно лучше сыграли "пятикратные чемпионы мира". Бразильцы уверенно победили Сербию (2:0), а вот мексиканцы получили сильного "леща" от шведов и "глотнули" три безответных гола. Как считают эксперты, по ходу матча 1/8 финала наверняка будет доминировать сборная Бразилии, тогда как мексиканцы точно будут использовать свою излюбленную манеру игры с контратаками.

В этот же день, четырьмя часами позднее, в другом матче плей-офф в 21.00 в Ростове-на-Дону, Бельгия сыграет против Японии. Во время группового турнира бельгийцы заняли первое место в квартете G, где играли против Англии, Туниса и Панамы. Японцы же заняли второе место в группе Н с Колумбией, Сенегалом и Польшей, причем африканцев "самураи" обошли только благодаря меньшему количеству полученных желтых карточек. В матче третьего тура Бельгия с минимальным счетом обыграла Англию, а Япония точно также, минимально, проиграли полякам. К слову сказать, в понедельничном матче бельгийцы будут стараться уже во второй раз кряду пройти в 1/4 финала. Японцы же получили вполне реальный шанс впервые в своей истории пробиться четвертьфинал мундиаля. Как считают эксперты, сборная из "Страны восходящего солнца" постарается, в первую очередь, сохранить свои ворота в неприкосновенности от мощнейшей и звездной атаки бельгийцев.

Во вторник, 3 июля, в Москве, в 21.00 на стадионе "Открытие Арена", сборная Колумбии сыграет с Англией.

Колумбийцы заняли первое место в группе Н, где сыграли против Японии, Сенегала и Польши, а "родоначальники футбола" заняли второе место в группе G − с Бельгией, Тунисом и Панамой. В третьем туре успешнее сыграла Колумбия, которая минимально победила Сенегал, а вот англичане минимально проиграли бельгийцам.

Как считают эксперты, во вторничном матче будут гораздо больше атаковать колумбийцы. Однако их наставник Хосе Пекерман известен своей осторожностью, и точно не станет гнать своих игроков на рожон – ведь цена каждой ошибки в такой игре крайне высока. Точно не захотят "переть с голой пяткой на саблю" и англичане. Основную же ставку подопечные Гарета Саутгейта, скорее всего, сделает на верховые подачи в штрафную, а также на силовой футбол.

Немногим раньше в этот день, с 17.00, в Санкт-Петербурге Швеция сыграет против Швейцарии. "Скандинавы" в групповом турнире уверенно заняли первое место в квартете F, где кроме них играли также Мексика, Германия и Южная Корея. Футболисты же из сборной "часов, сыра и шоколада" финишировали на втором месте в квартете Е − с бразильцами, сербами и костариканцами. В третьем же туре гораздо удачливее сыграли "сине-желтые", которые разгромили мексиканцев со счетом 3:0. Швейцарцы, в свою очередь, не смогли обыграть Коста-Рику — 2:2. Как считают эксперты, во вторничном матче, инициатива будет принадлежать швейцарцам, в то время как шведы наверняка буду играть от обороны и контратаковать. Соответственно, матч легко может закончиться овер-таймами или даже серией пенальти.

Напомним, ранее стали известны результаты первых матчей плей-офф ЧМ-2018.

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