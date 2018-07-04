В Сети опубликовали состав символической сборной 1/8 финала ЧМ-2018

Журналисты известного западного веб-портала Bleacher Report составили список футболистов, которые своей игрой заслужили попадание в символическую сборную 1/8 финала мирового футбольного первенства, проходящего в России.

Как сообщается на странице портала в сервисе микроблогов Twitter, в нее вошли вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель, защитники сборной Росии Мариу Фернандес и Илья Кутепов, защитники сборной Англии Джон Стоунс и Гарри Магуайр, защитник сборной Уругвая Диего Лаксальт, полузащитники и нападающие сборной Франции Поль Погба, Н'Голо Канте, Киллиан Мбаппе, а также уругвайский форвард Эдинсон Кавани и форвард сборной Бразилии Неймар.

НАпомним, ранее стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2018.