"Не знаю, состоится ли бой с Гассиевым". Усик сорвал открытую тренировку в Москве: видео

Во вторник, 17 июля, Александр Усик приехал в Москву на финал Всемирной боксерской Суперсерии против Мурата Гассиева.

Отметим, что во время открытой тренировки Усик только поднялся в ринг, вытащил руки из карманов, поклонился своим болельщикам и ушел.

После этого украинский боксер заявил что еще не знает, состоится ли бой с Муратом Гассиевым.

"Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо. Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я уважаю своего соперника, такие бои – украшение спорта. Но точно ли состоится бой — не знаю", — отметил Александр Усик.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик разорвал контракт с тренером Сергеем Ватаманюком.