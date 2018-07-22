"По цифрам мы были лучше". Фонсека недоволен поражением "Шахтера" в Суперкубке Украины

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его команда доминировала на протяжении всего матча и продемонстрировала хороший результат, однако пропущенным голом он остался недоволен.

"Я недоволен результатом. Мы начали хорошо, полностью доминировали, имели несколько моментов, чтобы забить. Как только "Динамо" добралось до наших ворот, мы подарили им гол. По цифрам мы были намного лучше. Не были лучшее только в одном – в забитых мячах. Тем не менее, я доволен игрой. Хотя с середины второго тайма ее не было. Постоянно затягивалось время. Было добавлено пять минут, но этого не чувствовалось. Могу только поздравить "Динамо", - сказал Фонсека в эфире канала Футбол 1.

Напомним, "Динамо" со счетом 1:0 одержало победу над "Шахтером" в игре за Суперкубок Украины 2018 года, которая состоялась на одесском стадионе "Черноморец".