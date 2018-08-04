«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью

Анна Седокова показала фото с дочерью Алиной

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила поклонников фото со своей старшей дочерью Алиной Белькевич.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует с дочерью в одинаковых образах от бренда Michael Kors.

«Дочки-матери». Это такое счастье. Алина — мой самый главный стилист и советчик. И самый безжалостный! Я помню, как собиралась на мероприятие и разоделась. Алина смотрит на меня и говорит: «мама, тебе словно 60! Такое уже давно не носят». Теперь по магазинам только с ней! Бабушкой стану позднее. Мне так нравится, когда у нас с ней совпадает вкус», - похвасталась Седокова.

Поклонники отметили, что Анна и Алина выглядят словно подруги, и расхвалили их наряд.

«Круто! Прямо как сестры», «Девочка хорошенькая», «Словно подружки», «Такая дочка красивая и взрослая», «Как две сестры», - расхваливали подписчики.

Ранее Анна Седокова призналась, что сходит с ума без отношений.