«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото

Джанабаева демонстрирует безупречный стиль

Экс-солистка группы «Виа Гра» Альбина Джанабаева сняла клип на новый трек «Спасибо, сердце».

«Всем прекрасного воскресного дня! Фото со съемок клипа», - подписала знаменитость фото в Instagram.

Фотографу 39-летняя певица позирует в платье, состоящем из двух частей: «металлического» мини, дополненного юбкой-пачкой в пол. Певица показал поклонникам прекрасную фигуру и безупречный стиль.

Почитатели творчества исполнительницы были единодушны: они по достоинству оценили ее элегантный наряд, написав в комментариях к публикации массу позитивных отзывов.

«Какая красота!», «Платье шик», «Как из сказки», «Невероятная», «Огонь какой», «Спасибо за прекрасный воскресный день! Солнышко, как всегда, супершикарная. Смотря на такую красоту, хочется продолжения творческого романа. Моя любимая Альбинушка, эталон шарма, очарования и женственности!», - написали фанаты певицы.

Джанабаева на съемках нового клипа

Напомним, ранее Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева опубликовали совместное семейное фото с сыном Костей.