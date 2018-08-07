“Богиня красоты”. Надя Дорофеева покрасовалась в необычном соблазнительном наряде

Надя Дорофеева сфотографировалась в необычном соблазнительном наряде

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном соблазнительном наряде.

Снимок был сделан для портала JetSetter.ua, за час фото собрало более 73 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница позировала стоя на коленях. Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. “Богиня красоты”, — написала shkolnyh.

“Ты секси”, — считает marianikova8775. “Божественная”, — отметила sofiazalalieva1904.

Надя Дорофеева сфотографировалась в необычном соблазнительном наряде

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отдыхала на индонезийском острове Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.

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