"Меня бесит": Вайкуле на росТВ объяснила свои слова о Крыме

Лайма Вайкуле / https://24smi.org

Недавнее заявление легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле о Крыме вызвало бурную реакцию.

При этом России эту тему продолжают активно раскручивать в медиа.

"Понимаете, в чем парадокс этой истории, когда вопрос журналиста делают, как мой ответ. Это такой фокус классный, что об этом говорить больше не хочется. Прямо злит… Когда меня спросили, Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым, я сказала, что нам запрещено. И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести. Поэтому, все, что я сказала, это — нет, у нас закон запрещает… И это правда", заявила Вайкуле в эфире росТВ.

Сюжет с Вайкуле можно посмотреть с 35-й минуты:

Ранее Пугачева посоветовала Вайкуле помолчать после скандального заявления о Крыме.

Напомним, Вайкуле заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.

Как ранее сообщалось, в России Вайкуле предрекли проблемы из-за позиции по Крыму.