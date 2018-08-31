Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

31 августа 2018, 14:02

Знаменитость находится в одном из медицинских учреждений Тбилиси.

Кикабидзе
Кикабидзе попал в больницу / УНИАН

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе был госпитализирован.

Об этом актер сообщил радиостанции "Говорит Москва". Кикабидзе ответил на вопрос журналистов, пойдет ли он на похороны Кобзона, который умер 30 августа.

"Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", -прокомментировал Кикабидзе.

Отметим, что Кобзон и Кикабидзе поссорились во время российско-грузинского конфликта в 2008 году – тогда грузинский певец отказался принять российский орден Дружбы.

Напомним, Кобзон умер на 81-м году жизни, он двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел.

Родственники Кобзона подтвердили смерть артиста.

Ранее Вахтанг Кикабидзе спрогнозировал возможный развал России.

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Вахтанг Кикабидзе больница
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