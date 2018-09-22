"Кофта уродская": Ани Лорак похвасталась снимком в "золотом" наряде

Ани Лорак позировала в "золотом" топике / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в топике в пайетках.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 18 часов он собрал почти 49 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в "золотом" наряде, она дополнила образ массивными украшениями.

"Внутренняя непоколебимая вера в добро — неиссякаемый источник нашей силы", — подписала фото певица.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "... кофта уродская", — поделился мнением jjuttoo. "Кривобокая какая-то…", — считает muhlindimon. "Ты красотка!", — написала nina260451.

Ани Лорак позировала в "золотом" топике / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.