Даша Астафьева в экстравагантном костюме показала свою "рыбку"

Даша Астафьева покрасовалась в экстравагантном костюме / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в белом экстравагантном костюме.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

Исполнительница позировала в необычном наряде одна, а также с певцом Павлом Зибровым и телеведущей Катей Осадчей.

"Моя рыбка…", — подписала Астафьева фото с Зибровым.

Ранее Даша Астафьева поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте, а также в образе героини известного американского фантастического боевика.