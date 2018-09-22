Даша Астафьева в экстравагантном костюме показала свою "рыбку"

Певица позировала с известным коллегой и телеведущей.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в белом экстравагантном костюме.
Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.
Исполнительница позировала в необычном наряде одна, а также с певцом Павлом Зибровым и телеведущей Катей Осадчей.
"Моя рыбка…", — подписала Астафьева фото с Зибровым.
Ранее Даша Астафьева поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте, а также в образе героини известного американского фантастического боевика.