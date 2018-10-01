"Долгожданная обновочка": Усик купил навороченный внедорожник

Усик и "Лексус" / Александр Усик/Инстаграмм

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик похвастался новым автомобилем - фотографии дорогой покупки боксер выставил в Instagram.

На фото Усик позирует на фоне Lexus LX в разных позах. К слову, цена такого автомобиля колеблется в пределах 110 тысяч долларов.

"Долгожданная обновочка" - подписал фотографии спортсмен.

Усик и "Лексус" / Александр Усик/Инстаграмм

Усик и "Лексус" / Александр Усик/Инстаграмм

Как ранее сообщалось, Усик заявил, что готов "жахнуть по животику" депутатов, которые обвиняют его в отсутствии патриотизма.

Как известно, Александр Усик одержал победу в Москве над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Звание "Герой Украины" предложил присвоить украинцу премьер Владимир Гройсман, что стало объектом дискуссии и возмущения в обществе.