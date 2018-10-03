"У разбитого корыта...": в Сети раскритиковали снимок Ани Лорак в очень длинном платье

Ани Лорак позировала в очень длинном черном бархатном платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица — 40-летняя Ани Лорак (Каролина Куек) — опубликовала фотографию, на которой запечатлена в очень длинном черном бархатном платье с разрезом, обнаженными плечами и с глубоким декольте.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 96 тысяч лайков.

На фото артистка запечатлена сидящей на стуле, она выставила одну ногу напоказ.

Снимок подвергли критике ряд интернет-пользователей. "У разбитого корыта...", — поделилась мнением merzlyuk.

"Фотограф действительно плохой. Наряд прекрасный, но к чему на первом плане вытягивать туфли??? Чтобы нога казалась 42 размера???", — спросила maryin_n. "Фото — отстой…", — считает baltabaeva.almagul01.

Ани Лорак позировала в очень длинном черном бархатном платье / Скриншот с instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.