Кейт вернулась! Миддлтон официально вышла из декрета, и сразу приступила к работе

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон официально вышла из декрета, которому посвятила 5 месяцев, и совершила свой первый публичный выход после рождения третьего ребенка, принца Луи.

36-летняя Миддлтон посетила Лесную школу Sayers Croft Forest School в Лондоне. Жена принца Уильяма встретилась с детьми – с ними она гуляла на природе, и активно общалась.

Для первого выхода после декрета Герцогиня выбрала простой и удобный наряд - обтягивающие джинсы Zara, серый джемпер, куртку цвета хаки и свои любимые высокие сапоги Penelope Chilvers.

Ранее королевский фотограф раскрыл отношение Кейт Миддлтон к Меган Маркл.