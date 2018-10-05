"ВИА Гра" уже не та": обновленное трио представило новую песню

Новый состав "ВИА Гры" представил песню

Группа "ВИА Гра" выпустила новую песню под названием "Я полюбила монстра". Это первая общая песня обновленного состава, в который вошли Эрика Герцег, Ольга Меганская, которая заменила Мишу Романову, и Ульяна Синецкая, которая заменила Анастасию Кожевникову.

Ролик опубликован на YouYube-канале Meladze Music.

Автором текста и музыки, как всегда, стал Константин Меладзе, соавтором также выступила участница коллектива Ольга Меганская.

Пользователи видеохостинга уже оставили свои первые отзывы о песне.

"ВИА Гра уже не та... Без Насти и Миши. Не то звучание, голоса теряются на фоне друг друга.", - отметила Мария Микизиль. "Скучноватая аранжировка, ну и Синецкой многовато, как по мне. Ну а авторство Меладзе, как всегда, круто!﻿", - сичтает Роман Гулис. "Ууужас! Где Эрика? Почему ее так мало? Как не хватает чистого голоса Насти. Ольга еще норм..Синецкая раздражает", - критикует Mirai M.

Ранее экс-"ВИА Гра" восхитила фанатов идеальной фигурой.