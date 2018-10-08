"Зияющая пустота": Максим Галкин рассказал о важной роли Романа Карцева

На том месте, где был Роман Карцев, теперь зияющая пустота, отметил Максим Галкин / Скриншот видео с youtube.com

Российский юморист, телеведущий, актер Максим Галкин заявил, что почувствовал зияющую пустоту на том месте, где был известный артист эстрады, театра и кино, сатирик Роман Карцев.

Сатирик сыграл яркие роли в кино, мало кто из юмористов смог быть еще и артистом, он был "мостиком", рассказал Галкин в эфире программы "Вечерний Ургант".

"Вот он сейчас ушел, и я почувствовал… такую вот какую-то зияющую пустоту, на этом месте, где он был, потому что он, конечно, был еще и артист. Он был таким мостиком, он такие роли в кино смог сыграть…", — отметил гость.

Напомним, Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий говорил, что артист долго болел и умер от инфаркта. "Главред" собрал главные цитаты Карцева.