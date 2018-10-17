Вокалистка известной российской рок-группы сообщила об избиении в Москве

Мария Макарова / Скриншот видео с youtube.com

Вокалистка известной российской рок-группы "Маша и медведи" Мария Макарова сообщила правоохранителям, что в столице РФ Москве в результате бытового конфликта ей нанесли телесные повреждения.

У артистки произошел конфликт с соседями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Министерстве внутренних дел.

"В Москве в результате конфликта… Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения", — отметили в ведомстве.

Ранее российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Интернете пожаловался, что получил в глаз от подписчика. Артист написал, что "пострадавший очень сильно".