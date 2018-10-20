"Этот год будем провожать побыстрее": о чем перед смертью писала в Facebook актриса "Дизель-шоу" Поплавская

20 октября 2018, 21:04

Актриса любила публиковать в соцсети творчество своих легендарных и знаменитых коллег.

Страница в соцсети отражает сущность актрисы / Фейсбук М.Поплавской

Комедийная актриса проекта "Дизель-шоу" Марина Поплавская, которая погибла 20 октября в ДТП под Киевом, на несколько часов до смерти опубликовала в Facebook статью с цитатами российского и советского актера театра и кино Александра Ширвиндта.

"Нельзя существовать в круглосуточном, неизбежном чувстве ненависти, раздражения, неприятия, ощущения беды и горя. Должны быть оазисы, просвещения. Жизнь же одна... Поэтому внутри любого кошмара надо пытаться искать положительные эмоции", - говорится в одной из цитат советского и российского актера, которые распространила Поплавская.

/ Фото: скрин Facebook/Марина Поплавская

Актриса редко писала на своей странице в соцсети авторский текст, как правило, она делала перепост различных цитат, мотивирующих призывов, забавных мемов. Однако 6 октября по случаю смерти легендарной оперной певицы Монсеррат Кабалье звезда "Дизель-шоу" написала трогательные строки.

"Этот год мы будем провожать быстрее ... Потерь очень много ... Но память останется с нами ... Большая Монсеррат ... Спасибо Вам ... Божественный дар Голоса ... Дар человечности. Дар благородства. Дар не реагировать на извечные иронизмы ... При расписанных гастролях на три года вперед ... у кого такое есть, было или, может, будет? Сначала надо у Бога это заслужить. Не достичь Ее. Вместе с тем - все искали ее расположения. Вспоминаем их, больших и вспоминаем своих родных ... Память, о, какая же ты, к сожалению, безжалостная. Но мы покоряемся тебе ...", - прокомментировала смерть оперной дивы Поплавская.

/ Фото: скрин Facebook/Марина Поплавская

Напомним, ранее стала известна дата и место прощания со звездой "Дизель шоу".

Также обнародованы предварительные причины аварии, жертвой которой стала Поплавская. Предполагается, что водитель уснул за рулем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гибель ДТП Дизель шоу Марина Поплавская
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:50
ДТП с Поплавской: стало известно место прощания со звездой "Дизель шоу" в Киеве
21:31
РПЦ пожаловалась Папе Римскому на Константинополь
21:04
"Этот год будем провожать побыстрее": о чем перед смертью писала в Facebook актриса "Дизель-шоу" Поплавская Видео
20:46
Гибель звезды "Дизель шоу": стали известны трагические подробности ДТП с Поплавской Видео
20:29
Парубий назвал причины повышения цены на газ для населения
20:21
Москаль рассказал, что выдало заказчика антивенгерской провокации с бордами на Закарпатье Видео
19:58
Ворскла — Динамо 0:1: киевляне одержали минимальную победу на выезде Видео
19:49
В Европе назвали ответственного за смертоносный теракт в Керчи
19:37
Гибель Поплавской: стала известна дата и место прощания со звездой "Дизель шоу" Видео
19:22
Лидер группы "Дюна" рассказал об онкологии у себя и жены-певицы
19:18
Автокефалия УПЦ: Москва озвучила новое громкое обвинение против Варфоломея Видео
18:56
Военный эксперт назвал гигантскую цифру потерь в результате взрывов на артскладах в Украине Видео
18:25
Стала известна вероятная причина смертельного ДТП с Поплавской Видео
17:58
"Бог помогает": архиепископ объяснил, почему Украина стала ближе к автокефалии Видео
17:40
Марина Поплавская: что известно о жизни и гибели яркой звезды "Дизель-шоу" Фото Видео
16:55
Гибель Марины Поплавской: видео ярких выступлений артистки Видео
16:27
Звездопад Ориониды: когда и где можно увидеть зрелищный метеорный поток Видео
15:58
Язвы у детей и гибель животных: в Армянске продолжается экологическая катастрофа Фото Видео
15:50
"Нафтогаз" прокомментировал повышение цен на газ для населения
15:32
"Остановим сепаратистов": на Закарпатье появились провокационные билборды, опубликовано фото Видео
15:16
"Адские туфли": Светлана Лобода перед российским шоу "покаталась на велосипеде", опубликовано видео Видео
15:02
Синод УПЦ КП понизил титул Филарета и добавил к нему Киево-Печерскую лавру
14:45
Экс-вице-премьер России предупредил, когда Путин нажмет ядерную кнопку Видео
14:24
"Сексуальная": Вера Брежнева покрасовалась в необычном образе Видео
14:23
Теракт в Керчи: стало известно, где стрелок взял деньги на оружие и боеприпасы Видео
14:10
Украина перебросила в Азовское море корабль, принадлежавший КГБ СССР
13:54
"Это была закладка": Матиос рассказал о людях в камуфляже накануне взрывов под Ичней Видео
13:46
"Всей Земле пи*дец": Макаревич ответил на слова Путина о ядерной войне песней Видео
13:21
"Я жив, она — нет": в Сети отреагировали на гибель Марины Поплавской Фото Видео
12:59
Полюбовался карьером, позировал на БелАЗе: Олег Винник похвастался снимками из Кривого Рога Фото Видео
12:56
Российские моряки устроили пальбу ракетами на Балтике
12:29
Эксперт рассказал об агентуре России в Украине Видео
12:07
Санкции в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина" вступили в силу
12:05
Гибель Марины Поплавской: названы фамилии актеров, пострадавших в смертельном ДТП Фото Видео
12:05
Путин изображает из себя гопника, поняв, что это выгодно мнение
11:51
Губернаторам США разослали странные запросы от имени украинского посла
11:35
Без макияжа на фоне Днепра: Катя Осадчая похвасталась осенними фото Фото Видео
11:10
Скачок доллара: назван курс валют от НБУ на понедельник Видео
11:06
В Херсонской области русский язык лишили статуса регионального
10:40
На Киевщине в ДТП погибла звезда известного юмористического шоу Фото Видео
10:36
Во Львове из-за сообщения о минировании вокзала эвакуировали 800 человек
10:36
Теракт в Керчи: при чем здесь Россия мнение
10:20
В Киеве автобусы убили кондуктора, опубликованы фото и видео с места трагедии Фото Видео
10:16
В США похвалили реформу полиции в Украине
10:00
В разведке назвали ощутимые потери боевиков на Донбассе Видео
09:49
Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве
09:40
Мощный взрыв на заводе в России: названо число жертв Фото Видео
09:34
США призвали Украину к терпимости
09:20
Названы дата и место похорон солиста группы "Нэнси" Видео
09:06
Девушка отказалась уступить дорогу кортежу Лукашенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять