"Этот год будем провожать побыстрее": о чем перед смертью писала в Facebook актриса "Дизель-шоу" Поплавская

Страница в соцсети отражает сущность актрисы / Фейсбук М.Поплавской

Комедийная актриса проекта "Дизель-шоу" Марина Поплавская, которая погибла 20 октября в ДТП под Киевом, на несколько часов до смерти опубликовала в Facebook статью с цитатами российского и советского актера театра и кино Александра Ширвиндта.

"Нельзя существовать в круглосуточном, неизбежном чувстве ненависти, раздражения, неприятия, ощущения беды и горя. Должны быть оазисы, просвещения. Жизнь же одна... Поэтому внутри любого кошмара надо пытаться искать положительные эмоции", - говорится в одной из цитат советского и российского актера, которые распространила Поплавская.

/ Фото: скрин Facebook/Марина Поплавская

Актриса редко писала на своей странице в соцсети авторский текст, как правило, она делала перепост различных цитат, мотивирующих призывов, забавных мемов. Однако 6 октября по случаю смерти легендарной оперной певицы Монсеррат Кабалье звезда "Дизель-шоу" написала трогательные строки.

"Этот год мы будем провожать быстрее ... Потерь очень много ... Но память останется с нами ... Большая Монсеррат ... Спасибо Вам ... Божественный дар Голоса ... Дар человечности. Дар благородства. Дар не реагировать на извечные иронизмы ... При расписанных гастролях на три года вперед ... у кого такое есть, было или, может, будет? Сначала надо у Бога это заслужить. Не достичь Ее. Вместе с тем - все искали ее расположения. Вспоминаем их, больших и вспоминаем своих родных ... Память, о, какая же ты, к сожалению, безжалостная. Но мы покоряемся тебе ...", - прокомментировала смерть оперной дивы Поплавская.

/ Фото: скрин Facebook/Марина Поплавская

Напомним, ранее стала известна дата и место прощания со звездой "Дизель шоу".

Также обнародованы предварительные причины аварии, жертвой которой стала Поплавская. Предполагается, что водитель уснул за рулем.