Алферова высмеяла попадание в "черный список" украинского Минкульта

Ирину Алферову повеселил запрет на въезд в Украину / Фото: Instagram/ksenialferova

Известная российская актриса театра и кино Ирина Алферова прокомментировала информацию о внесении ее имени Министерством культуры Украины в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

"Я могу только очень смеяться на эту тему, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала", - цитирует ее ФАН.

Актриса заявила, что неоднократно работала с украинскими режиссерами и снималась на киностудиях Украины. Алферова подчеркнула, что о соседней стране всегда говорила только хорошие слова. В частности, вспомнила, как лестно отзывалась о преобразившемся Киеве.

Алферова добавила, что в Украине у нее проживают близкие родственники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "черный список" Минкульта Украины пополнили певец Александр Буйнов, певица Лариса Долина и актриса Алиса Фрейндлих.